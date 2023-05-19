Экс-главу Верховного суда Украины арестовали на два месяца по делу о взятке

Высший антикоррупционный суд Украины отправил под арест на 60 дней бывшего главу Верховного суда Всеволода Князева, обвиняемого во взяточничестве. В качестве альтернативы суд предлагал внесение залога в 107,3 млн гривен ($более 2,9 млн), сообщает «Страна.ua».

Срок его ареста будут исчислять с момента его задержания 14 июля. Прокуратура просила арестовать его с альтернативой внесения залога в 150 млн гривен ($4,1 млн). Суд также отправил под стражу второго фигуранта дела адвоката Олега Горецкого, который, по версии следствия, передавал деньги господину Князеву.

На этой неделе экс-судью лишили полномочий. Утверждается, что он получил взятку в $2,7 млн от украинского олигарха Константина Жеваго, которого в Киеве обвиняют в растрате. Господина Жеваго в декабре 2022 года задержали в Куршевеле. Но в марте 2023 года апелляционный суд Шамбери во Франции отказался его экстрадировать. Украина хочет вернуть из Швейцарии $113 млн, связанных с олигархом.

Лаура Кеффер