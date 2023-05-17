Украина хочет вернуть из Швейцарии $113 млн, связанных с олигархом Жеваго

Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщило, что «продвинулось в вопросе возвращения» из Швейцарии более $113 млн, связанных с украинским олигархом Константином Жеваго. Эта сумма была арестована на счетах компаний, конечным бенефициарным собственником считают господина Жеваго.

Как уточнили в госбюро, средства были арестованы на основании соответствующего постановления судьи Печерского районного суда Киева от 26 октября 2022 года по запросу ГБР. Бюро «принимает меры по получению арестованных средств при содействии швейцарской стороны», говорится в пресс-релизе.

Константин Жеваго — акционер банка «Финансы и кредит», он вместе с другими топ-менеджерами подозревается в растрате $113 млн. Жеваго проходит по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Сам он вину отрицает. В декабре 2022 года его задержали в Куршевеле. В марте 2023 года апелляционный суд Шамбери во Франции отказался экстрадировать Константина Жеваго. Украинские власти намерены обжаловать это решение.

Лаура Кеффер