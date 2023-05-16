Главу Верховного суда Украины досрочно лишили полномочий из-за обвинений в коррупции

На внеочередном заседании судьи Верховного суда выразили недоверие главе инстанции Всеволоду Князеву, который подозревается во взяточничестве. Заявление о досрочном лишении его полномочий главы Верховного суда поддержали 140 из 142 человек, пишет УНН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis / Reuters Фото: Leah Millis / Reuters

Обязанности председателя суда временно должен исполнять его заместитель или судья с наибольшим опытом работы. Между тем Всеволод Князев остается судьей. Лишить его этих полномочий может Высший совет правосудия.

В заявлении Верховного суда, которое приводит «Украинская правда», говорится, что судьи «шокированы» сообщениями о коррупционной деятельности Вячеслава Князева. По их словам, подобная ситуация «наносит непоправимый вред репутации и доверию к суду». Вслед за задержанием господина Князева украинские СМИ сообщали, что обыски проходят у 18 судей Верховного суда.

Накануне правоохранители задержали Всеволода Князева по делу о получении взяток на сумму около $3 млн от украинского миллиардера Константина Жеваго. По версии следствия, эта сумма выплачивалась в связи с делом о покупке 40% акций Ferrexpo Poltava Mining компаниями господина Жеваго. 19 апреля Верховный суд отменил решение апелляционного суда о признании сделки недействительной.

Лусине Баласян