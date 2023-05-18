ООН после новых угроз Киева в адрес россиян призвала избегать подобной риторики

ООН призывает избегать риторики, не способствующей урегулированию конфликта на Украине. Так заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак прокомментировал угрозы в адрес россиян со стороны советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.

«Очевидно, что не только в этой ситуации, но и во всех ситуациях (конфликта.— "Ъ") есть риторика с различных сторон, на которую мы не отвечаем»,— ответил господин Хак, почему ООН не реагирует на такого рода заявления (цитата по ТАСС). «Тем не менее во всех этих ситуациях мы призываем все стороны избегать не несущей пользы риторики»,— сказал представитель ООН.

Господин Подоляк ранее заявил, что «Украина ненавидит Россию», будет ее преследовать «всегда и везде» и достанет «юридически или физически». Похожие мысли в этом же месяце уже высказывал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, пообещавший «убивать россиян в любой точке мира».

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Мария Федотова