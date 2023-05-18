Цель оправдывает цены

ЦБ опубликовал итоги почти двух лет исследований в рамках обзора-пересмотра денежно-кредитной политики (ДКП) и объявил публичные консультации по этому вопросу — их итоги будут подведены в августе 2023 года. Основные выводы исследователей — то, что для альтернативных видов ДКП и сильных изменений в ней нет оснований, идеал цели по инфляции составляет 1%, в РФ есть основания снизить таргет до 3%, но не до 2% годовых, проблемы «нулевых ставок» для РФ пока нет, а формулировку цели по инфляции (но не ее формат) имело бы смысл уточнить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зампред ЦБ Алексей Заботкин представил результаты исследований экономистов Банка России, предлагающих сделать политику регулятора еще более транспарентной

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Зампред ЦБ Алексей Заботкин представил результаты исследований экономистов Банка России, предлагающих сделать политику регулятора еще более транспарентной

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Банк России объявил о завершении первого, исследовательского этапа обзора денежно-кредитной политики, начатого в 2021 году (см. “Ъ” от 7 октября 2021 года). Предполагалось, что «обзор» (review — в исходной, англоязычной версии термин также означает и «пересмотр»), который в центробанковской практике состоит из исследований и публичного обсуждения практик и целей ЦБ в его деятельности как денежного регулятора, завершится во втором квартале 2022 года. Обстоятельства — сначала затянувшаяся пандемия COVID-19, затем военная операция РФ на Украине, санкционный ответ на нее стран G7, радикально изменивший условия внешней торговли РФ, и двусторонние ограничения на движения капитала — сдвинули эти сроки. Сейчас ЦБ запускает второй этап обзора — публичные консультации: они пройдут летом 2023 года, в том числе в региональных офисах Банка России с участием профессиональной (банки и финансовые компании, бизнес) и непрофессиональной аудитории. В августе 2023 года итоги обсуждения будут консолидированы и включены в проект «Основных направлений единой денежной-кредитной политики».

Исследовательская работа Банка России оказалась по существу даже более полной и разнообразной, основной же для начала 2021 года вопрос — имеет ли для ЦБ смысл пересматривать в следующие годы цель в инфляционном таргетировании (предположительно с текущих 4% до 2%, как в большинстве стран мира) — не потерял значения, но очевидно «потускнел».

Большая часть работ исследователей ЦБ (в докладе упомянуты 18, лишь часть их публиковалась ранее Банком России в его серии научных публикаций в журнале «Деньги и кредит») вопрос о «таргете» как таковом, в сущности, не затрагивает. Как и предполагалось в 2021 году, исследования ЦБ разделены на шесть блоков, и их содержание не слишком изменилось. Два года назад Банк России, видимо, не предполагал столь сильных изменений в информпространстве, поэтому исследования по коммуникации ЦБ не объединены в единый аналитический доклад — это шесть отдельных работ 2021–2023 годов. Очень подробно исследованы вопросы о том, как должна выглядеть цель ЦБ по инфляции.

Вопрос о том, стоит ли Банку России вообще проводить политику инфляционного таргетирования, на будущих публичных обсуждениях прямо не ставится, вопрос о том, какой на горизонте от трех лет должен быть «таргет»,— предмет консультаций, но гораздо более интересным в обзоре ЦБ выглядят соображения его экономистов и будущие обсуждения формата цели: разным аспектам этой проблемы посвящены семь работ экономистов Центробанка. Отметим, что статус всех академических текстов, опубликованных ЦБ, двойствен. Как научные работы, они не отражают точки зрения регулятора, а лишь их авторов (сотрудников ЦБ) как исследователей. С другой стороны, в обсуждении Банк России опирается именно на эти работы в качестве описания собственной точки зрения на поставленные вопросы, однако формат консультаций предполагает, что ЦБ может свой взгляд на проблему и изменить. В первую очередь это касается именно формата цели: как подчеркнул, представляя в четверг консультативный доклад, зампред Банка России Алексей Заботкин, вопрос об уровне цели по инфляции — лишь часть блока исследований о том, как вообще может выглядеть цель.

С одной стороны, работа Анны Глазовой из ЦБ отвечает на вопрос о том, как выглядит «уровень» цели — один, два, три, четыре, десять процентов годовых — с точки зрения общественного благосостояния.

По ее мнению, оптимум в этом смысле — 1% годовых, к 2021 году сложились возможности для снижения таргета до 3% годовых. Работа Андрея Мещерякова и коллег, как и работа Глазовой, демонстрирует, что текущий уровень инфляционных ожиданий снижению цели ЦБ не препятствует, как и уровень сложности экономики и прочие факторы, а эффективная нижняя граница процентных ставок (как и нулевые ставки) при текущей политике ЦБ вряд ли будет достигнута. Суммируя выводы работ — для снижения «таргета» есть основания, но не до 2%, как предлагалось, а до 3%, что, возможно, не имеет особого смысла в ближайшие годы. Что же касается типа цели по инфляции — точка (вблизи 4%, около 4%, 4%), диапазон (3–4%, 2–6%), точка с диапазоном (4% плюс-минус 1%), то, по оценкам в работе Тимура Магжанова и Андрея Мещерякова, менять текущий формат — точку — нерационально, хотя «формализация гибкого критерия отклонения инфляции от цели, включающего как размер, так и продолжительность допустимого отклонения», может иметь смысл.

Отдельно стоит отметить исследование Магжановым и Мещеряковым ширины диапазона целей центробанков — таких работ ранее не делалось и вне РФ. Вывод — «ширина» зависит не только от предыдущей волатильности инфляции, но и от участия в выборе цели правительства и от прозрачности операций ЦБ. Практически важен вывод работы Зои Кузьминой и коллег, в которой анализируется выбор инфляционного показателя, который таргетирует ЦБ: авторы демонстрируют, что наилучшим выбором для этого является не индекс потребцен (ИПЦ, используется Банком России сейчас), а базовый индекс потребцен (БИПЦ).

Наконец, в работах Марины Мелиховой и коллег, Андрея Змановского, Ольги Яцык и коллег, Алины Евстигнеевой и коллег, Михаила Асриева и Дмитрия Мирошниченко исследованы с разных сторон отдельные аспекты вопроса о том, стоило ли в прошлом (и стоит ли в будущем) применять другие модели ДКП или существенно модифицировать действующую, с тем чтобы получить в итоге лучший результат. Ответам на такие вопросы ежегодно посвящены тысячи публикаций блогов, Telegram-каналов, медиакомментариев в год — но к их поиску крайне редко подходят с научными критериями. Основные выводы работ экономистов ЦБ — как правило, шаги регулятора были близкими к оптимальным. Алина Евстигнеева в еще одной работе обсуждает коммуникацию ЦБ как инструмент ДКП. Здесь, в частности, приведены оценки запросов к ЦБ профессионального сообщества, которые регулятор системно не публикует. Это (помимо выгрузки данных по API и программного кода моделей ЦБ) — декомпозиция отклонения инфляции от таргета (ЦБ теперь публикует такие данные), оценки разрыва выпуска и функции потерь. Популярны запросы отказа от политики «единого голоса» в совете директоров ЦБ и на публикацию протоколов-minutes его заседаний.

На консультации по итогам исследований Банк России вынес в итоге 23 вопроса, среди них почти нет формальных.

Пока можно предположить, что ЦБ склоняется к коррекции не формального вида (точка), а содержательного описания цели по инфляции и, возможно, предложит отложить вопрос о новом таргете на период после 2025 года, когда, возможно, о его снижении можно будет говорить более предметно.

Вероятность того, что по итогам консультаций точка зрения ЦБ на отдельные вопросы изменится, сейчас, видимо, больше, чем в 2021 году — вероятность же быстрого перехода от таргета в 4% к таргету в 2%, дублирующему цели по инфляции ФРС и ЕЦБ, за два года явно стала ниже. Отметим, что цели банков и ЦБ в ответе на вопрос «как лучше сделать» часто расходятся. Задачей Банка России в рамках таргетирования и политики процентного коридора является заставить рынок конкурировать, неявной задачей финсектора при прочих равных — более уверенно зарабатывать на результатах действий ЦБ при стандартном уровне конкуренции.

Дмитрий Бутрин