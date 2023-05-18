Лавров назвал решающими два месяца, на которые была продлена зерновая сделка

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что дальнейшая судьба зерновой сделки будет зависеть от двух месяцев, на которые было продлено соглашение. По его словам, этот срок станет решающим. Такое мнение он выразил в ходе пресс-конференции.

«Учитывая весь комплекс обстоятельств, учитывая обращение наших партнеров, мы поддержали инициативу президента Эрдогана (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.— "Ъ"), о которой он вчера объявил,— продлить эту сделку еще на два месяца, но при четком понимании, что эти два месяца будут решающими»,— сказал глава российского МИДа (цитата по ТАСС).

Сергей Лавров отметил усилия, проявленные генсеком ООН Антониу Гутерришем, для выполнения обязательств, необходимых для реализации зерновой сделки. «Он старается — мы это видим, стараются его сотрудники, периодически они общаются с теми странами, которые ввели санкции, препятствующие нормальному экспорту российской сельхозпродукции, но результата пока мы никакого не видим»,— указал министр.

На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры представителей России, Украины, Турции и ООН по продлению зерновой сделки. Срок действия соглашения истекал 18 мая. Вчера, 17 мая, Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что зерновая сделка была продлена еще на 60 дней.

Позднее пролонгацию соглашения подтвердили представитель МИД России Мария Захарова и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть относительный прогресс в переговорах по выполнению российских условий. В частности, прорабатываются разные варианты решения вопроса с Россельхозбанком, отметил он.

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Милена Костерева