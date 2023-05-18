«Росгосстрах» прогревает мотор

Один из крупнейших страховщиков на рынке ОСАГО — «Росгосстрах» — планирует восстановить утерянные в прошлом году позиции. Причем компания рассчитывает сохранить рентабельность в самом убыточном сегменте рынка. Однако по мнению экспертов, быстро увеличить портфель возможно лишь за счет снижения тарифов. Причем привлеченные таким способом клиенты могут привести к росту убыточности в перспективе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Росгосстрах» (входит в топ-5 страховщиков ОСАГО) планирует к ноябрю увеличить портфель по моторным видам страхования на 30–35% относительно аналогичного периода 2022 года, заявил 17 мая член правления компании Денис Макаров. На 2023 год перед «Росгосстрахом» поставлены задачи «развития бизнеса по всем сегментам и видам, включая каско и ОСАГО», уточнил топ-менеджер: «Используя новые инструменты предстрахового анализа на основе Big Date, планируется увеличить портфель без ухудшения рентабельности».

По данным ЦБ, сборы российских страховщиков по ОСАГО в 2022 году выросли на 21%, до 273 млрд руб. При этом выплаты увеличились на 11%, до 159,8 млрд руб. Однако «Росгосстрах» оказался среди аутсайдеров. По итогам 2022 года, согласно информации Банка России, сборы страховой компании в сегменте ОСАГО упали на 38%, до 17 млрд руб.

В «Росгосстрахе», со своей стороны, говорили, что не ставят цели наращивать долю в высокоубыточном ОСАГО и сфокусированы в первую очередь на добровольных видах страхования (см. “Ъ” от 28 июля 2022 года). Эксперты полагали, что снижение показателей «Росгосстраха» могло быть связано с изменением его политики на фоне продажи группы «ФК Открытие» банку ВТБ (см. “Ъ” от 27 декабря 2022 года).

Рост, который планирует страховщик сейчас, заметно опережает прогнозы экспертов по сегменту в целом. В частности, в «Эксперт РА» по итогам 2023 года ожидают роста объемов ОСАГО на 11–13% (см. “Ъ” от 20 апреля). В первом квартале ряд крупных компаний уже показали рост на 12–22% по сравнению с предыдущим годом. В «Росгосстрахе» же количество заключенных договоров в январе—марте «примерно соответствует показателям за аналогичный период предыдущего года» (см. “Ъ” от 11 мая).

Эксперты отмечают, что самый простой и быстрый способ нарастить портфель полисов — это снижение тарифов. Однако, подчеркивает управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин, подобные меры чреваты ростом убыточности портфеля. При этом, уточняет эксперт, средняя стоимость полиса ОСАГО в «Росгосстрахе» в первом квартале 2023 года уже снизилась на 5%.

«Более интересные, но и более труднодостижимые способы роста — это получение хороших каналов продаж, таких, например, как крупный розничный банк, сеть автосалонов, а также создание привлекательных страховых продуктов, удобного сервиса, продвижение бренда»,— полагает господин Янин. Повышение клиентской ценности — самый правильный способ в долгосрочной перспективе, но он не дает мгновенных результатов и требует значительных усилий и долгой планомерной работы, предупреждает он.

По словам профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Цыганова, клиентов каско можно привлечь также франшизой (принятие клиентом на себя части страховой ответственности). Господин Макаров отметил, что в первом квартале доля таких клиентов достигла 30%.

В целом, подчеркивает господин Цыганов, стратегия расширения в автостраховании «должна быть не просто хорошо просчитанной, но и обязательно сопровождаться постоянным контролем убыточности и взвешенным андеррайтингом (процесс анализа рисков.— “Ъ”) и коррекцией при необходимости условий реализации ОСАГО и каско в компании».

Юлия Пославская