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Коммерсантъ FM
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Постпредство РФ заявило, что ООН не отреагировала на высказывания Буданова об убийствах россиян

Постоянное представительство РФ призвало руководство ООН отреагировать на высказывания руководителя украинской разведки Кирилла Буданова, который ранее пообещал «убивать россиян в любой точке мира до полной победы Украины».

«Призываем руководство ооновских структур, а также информационные службы Всемирной организации воздержаться от двойных стандартов в своих политических оценках и должным образом отреагировать на вопиющие призывы к убийствам граждан России»,— указано в публикации постпредства в Telegram.

Там же указано, что постпредство распространило соответствующее письмо среди государств-членов Совбеза ООН. Ранее выдержку из письма приводили «РИА Новости»: «Это вопиющий пример ненавистнических высказываний, русофобии, подстрекательства к насилию по национальному признаку».

Ранее, 16 мая, на Youtube вышел другой отрывок интервью Кирилла Буданова, где тот сообщил, что подконтрольное ему ведомство «достало многих» публичных и медийных российских лиц.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба

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