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Коммерсантъ FM
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Годовая инфляция в России выросла до 2,34%

Годовая инфляция во вторую неделю мая подросла до 2,34% год к году (в апреле — 2,31% год к году), следует из данных Росстата, которые приводит Минэкономразвития (.pdf). За период с 11 по 15 мая цены выросли на 0,04%.

Цены на продовольствие снизились на 0,05%, на непродовольственные товары выросли на 0,04%. В секторе регулируемых, туристических и бытовых услуг цены выросли на 0,19%: в частности, ускорилось удорожание авиабилетов на внутренние рейсы (3,42%) и продолжился рост цен на услуги гостиниц.

В апреле российское Минэкономразвития прогнозировало инфляцию по итогам 2023 года на уровне 5,3%. Международный валютный фонд — на уровне 7%. Еврокомиссия в весеннем обзоре — на уровне 6,4%.

Подробнее об этом — в материале «Ъ FM» «Экономике просчитали лучшие перспективы».

Григорий Лейба

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