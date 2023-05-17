Гознак объявил о начале продажи золотых мерных слитков россиянам

Гознак начал продажу золотых мерных слитков гражданам. Как отмечают в компании, теперь россияне могут покупать, продавать, а также оставлять на хранение приобретенные у Гознака мерные слитки из золота.

«Компания выходит на рынок с предложением золотых мерных слитков массой 10 и 20 грамм. В ближайшем будущем к ассортименту добавятся слитки из золота массой 50 грамм»,— сообщают в Гознаке.

Купить или продать слитки можно как в торговом салоне Московского монетного двора, так и с помощью мобильного сервиса «Гознак.Инвестиции».

Компания смогла начать продажу россиянам золотых мерных слитков после того, как начале апреля этого года вступил в силу закон, который позволяет гражданам РФ приобретать золотые слитки без НДС напрямую у аффинажных организаций, а также у АО «Гознак». В Госдуме считают, что продажа золотых слитков населению «поспособствует дедолларизации экономики» страны.

Ранее в Минфине России сообщали, что россиянам в 2022 году было продано 75 тонн инвестиционного золота в слитках. В 2020–2021 годах объем закупок составлял лишь около 5 тонн золота и больше 8 тонн серебра.

Александр Кислов