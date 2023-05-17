RT: директором «Дождя» стал медиаменеджер Дэрк Сауер

Директором телеканала «Дождь» (внесен в реестр СМИ—иностранных агентов) стал нидерландский медиаменеджер Дэрк Сауер, сообщает RT со ссылкой на документы нового юрлица, зарегистрированного в декабре 2022 года. По данным канала, господин Сауер «будет реальным инвестором и фактическим владельцем» «Дождя».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дэрк Сауер

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Дэрк Сауер

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

RT пишет, что уставной капитал нидерландской фирмы TVR Studios BV, представляющей «Дождь» в Европе, составил €1 тыс. Единственным владельцем числится Наталья Синдеева (признана иностранным агентом). Как утверждает источник RT, все сотрудники «Дождя» уже переехали в Нидерланды.

В России «Дождь» заблокирован с марта 2022 года по требованию Генпрокуратуры. Телеканал после этого начал вещать из Латвии, но в декабре латвийский Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию «Дождя». Это произошло после того, как ведущий Алексей Коростелев в прямом эфире выразил надежду, что канал смог помочь с «элементарными удобствами на фронте» российским мобилизованным. Латвийский регулятор счел это поддержкой армии РФ. После этого редакцию решили перенести в Амстердам. В январе 2023-го «Дождь» получил лицензию на вещание в Нидерландах.