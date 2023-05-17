Байден оптимистично оценивает перспективы соглашения с республиканцами о повышении лимита госдолга

Президент США Джо Байден заявил, что оптимистично оценивает перспективы соглашения о повышении потолка госдолга с Республиканской партией. В свою очередь республиканец и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти сообщил, что стороны далеки от соглашения, но его могут заключить к концу недели.

«Президент подчеркнул, что, хотя предстоит еще много работы по ряду сложных вопросов, он с оптимизмом смотрит на то, что есть путь к ответственному двухпартийному бюджетному соглашению, если обе стороны будут вести переговоры добросовестно и признают, что ни одна из сторон не получит всего, чего хочет»,— сказано в заявлении Белого дома по итогам переговоров Джо Байдена с конгрессменами.

В Белом доме добавили, что в конце недели Джо Байден планирует переговорить с конгрессменами по телефону, а также провести очередную встречу с ними после возвращения из-за заграничной поездки.

Кевин Маккарти после переговоров заявил журналистам, что Конгресс и Белый дом далеки от соглашения о повышении потолка госдолга. «Есть возможность заключить сделку к концу недели, достичь договоренности не так уж сложно»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Министр финансов США Джанет Йеллен два раза предупреждала Конгресс США о рисках дефолта из-за достижения потолка госдолга 1 июня. Контролирующая Палату представителей Республиканская партия отказывается повысить потолок без бюджетных реформ. Джо Байден заявлял, что готов обсуждать с Конгрессом сокращение расходов, но «не под угрозой дефолта». 13 мая господин Байден говорил о подвижках в переговорах.

Подробнее о ситуации в американской экономике — в материале «Ъ» «Инвесторы пошли по потолку».

Олеся Павленко