УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» и впервые стал чемпионом баскетбольной Лиги ВТБ

Казанский баскетбольный клуб УНИКС обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» в серии финала плей-офф Единой лиги ВТБ. Матч закончился со счетом 98:89 (26:17, 32:20, 19:28, 21:24). Встреча состоялась в Казани на арене «Баскет-холл».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

УНИКС впервые стал победителем Единой лиги ВТБ и чемпионом России. Клуб выиграл серию со счетом 4:1 по итогам пяти встреч (серия до четырех побед).

В составе УНИКС самым результативным игроком стал Ненад Димитриевич — он набрал 34 очка. В краснодарском клубе Джейлен Барфорд набрал 22 очка, Окаро Уайт — 21 очко.

Бронзовым призером турнира стал московский ЦСКА. Клуб обыграл прошлогоднего чемпиона — петербургский «Зенит» — в серии за третье место.

Лусине Баласян