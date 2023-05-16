Рублев уступил 101-й ракетке мира Ханфманну в 1/8 турнира в Риме

Россиянин Андрей Рублев уступил немецкому теннисисту Яннику Ханфманну (101-е место мирового рейтинга) в матче четвертого круга турнира в Риме — 6:7 (5:7), 6:4, 3:6. Поединок продлился 2 часа 35 минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Рублев

Фото: Guglielmo Mangiapane, Reuters Андрей Рублев

Фото: Guglielmo Mangiapane, Reuters

На счету российского теннисиста 18 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 брейк-пойнта из 11. Ханфманн совершил шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми.

В четвертьфинале немец сыграет с сильнейшим в паре Александр Зверев (Германия) — Даниил Медведев (Россия).

ATP Internazionali BNL d'Italia проходит в Риме на открытых кортах (грунт). Призовой фонд превышает 7,7 млн евро.

Григорий Лейба