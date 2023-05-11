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Коммерсантъ FM
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Источник госагентств в Минобороны отрицает, что ВСУ сбили ракету «Кинжал»

Высокопоставленный источник в Министерстве обороны сообщил госагентствам ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфаксу», что информация о сбитой армией Украины российской ракете «Кинжал» — «вброс» и «попытка выдать желаемое за действительное». Ранее о перехвате российской ракеты сообщала Украина, информацию подтверждал Пентагон.

Источник в Минобороны утверждает, что скорость полета «Кинжала» превышает предельные боевые режимы отправленных Украине зенитных ракетных комплексов, включая Patriot. «Кроме того, осуществляемый "Кинжалом" на конечном участке полета противоракетный маневр и практически вертикальный заход на цель исключает перехват данного средства поражения зенитными ракетными комплексами»,— уточнил он.

Источник агентств заявил, что регулярные сообщения Украины о перехвате российских ракет нацелены на оправдание перерасхода боекомплекта поставленных Западом средств противовоздушной обороны. По его словам, количество перехватов, о которых сообщает Украина, в два-три раза превышает число реальных запусков российских ракет.

Первые сообщения о сбитой российской ракете появились в соцсетях 4 мая. 6 мая командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук подтвердил, что ракета была сбита с помощью комплекса Patriot. 9 мая об этом заявил руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер. 10 мая киевский корреспондент немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер опубликовал кадры с обломками российской ракеты.

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Лусине Баласян

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