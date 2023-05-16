Медведев: западные страны сейчас засыпают и просыпаются с мыслями о России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что «сейчас все страны Запада ложатся спать и просыпаются с мыслями о России». Так он отреагировал на слова французского президента Эмманюэля Макрона, который считает, что Россия уже потерпела «геополитическое поражение» из-за военной операции на Украине.

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«Геополитический проигрыш? Это в 2022 году НАТО нас лениво прогоняла, когда речь шла о гарантиях безопасности. Мол, отстань от нас, не до тебя. А теперь все государства—члены НАТО ложатся спать ночью и просыпаются утром с мыслями о России»,— написал господин Медведев в своем аккаунте в Twitter.

По его мнению, Польша и страны Прибалтики, состоящие в Североатлантическом альянсе, «столкнулись с явными потерями», которые объясняются «провальной политикой руководства НАТО, направленной на достижение исключительной роли в мире».

Эмманюэль Макрон выразил свое мнение насчет российско-украинского конфликта и отношений Москвы и Пекина в интервью Opinion в преддверии встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже. По мнению господина Макрона, поражение РФ уже «очевидно», также он полагает, что Москва становится «вассальным государством Китая».

В российском МИДе с мнением французского президента не согласились. По мнению замглавы ведомства Александра Грушко, политические элиты европейских стран словами о поражении России пытаются убедить в этом самих себя под давлением действительности.

Александр Кислов