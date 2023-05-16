AmRest закрыл сделку по продаже российского бизнеса KFC

Холдинг AmRest, управлявший ресторанами KFC в России, закрыл сделку по продаже бизнеса компании «Смарт Сервис Лтд». Сумма сделки составила €100 млн, следует из уведомления (.pdf) на сайте Национальной комиссии по рынку ценных бумаг Испании.

В рамках сделки российская компания получила около 215 ресторанов KFC в России. Изначально AmRest планировал продать рестораны ООО «Альмира», но в феврале холдинг подписал соглашение со «Смарт Сервис». В октябре 2022 года российская компания также приобрела 70 ресторанов KFC и мастер-франшизу бренда у американского холдинга Yum! Brands. Новый владелец обязался постепенно ребрендировать всю 1 тыс. заведений KFC в России в Rostic's. 25 апреля в Москве на месте KFC открылся первый Rostic's.

О трудностях в реализации сделки — в материале «Ъ FM» «Бренд раздора».

Лаура Кеффер