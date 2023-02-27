РБК: AmRest продаст 215 ресторанов KFC компании «Смарт-Сервис» вместо «Альмира»

Польский холдинг AmRest расторг договор о продаже 215 российских ресторанов KFC, заключенный с ООО «Альмира», и подписал новый договор с ижевской компанией «Смарт-Сервис», передает РБК со ссылкой на сообщение AmRest.

В декабре сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба одобрила приобретение ООО «Альмира» 214 франчайзинговых ресторанов KFC, которые принадлежат AmRest. О том, что две компании заключили договор купли-продажи, стало известно 7 декабря.

В октябре «Смарт-Сервис» приобрел 70 ресторанов KFC и мастер-франшизу бренда у американского холдинга Yum! Brands. Как выяснил «Ъ», новый владелец обязан постепенно ребрендировать всю 1 тыс. заведений KFC в России в Rostic’s. До заключения сделки «Смарт-Сервис» управлял 41 заведением KFC.

В России насчитывается около 1 тыс. ресторанов KFC. Структура Yum! Brands управляла около 70 заведениями KFC в РФ. У американской компании в России много локальных франчайзи, которые недовольны новым владельцем мастер-франшизы. В январе франчайзи попросили правительство остановить продажу российского бизнеса сети. Их смутило, что бренда KFC в стране больше не будет, а роялти и маркетинговые сборы для них останутся прежними — 11%.

Подробнее о трудностях в реализации сделки — в материале «Ъ FM» «Бренд раздора».

Эрдни Кагалтынов