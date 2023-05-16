Замглавы МИДа: ряд стран Центральной Азии могут присоединиться к санкциям против России

Ряд стран Центральной Азии дают понять, что могут присоединиться к западным санкциям против России, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. О каких странах идет речь, он не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Галузин

Фото: Посольство РФ в Японии Михаил Галузин

Фото: Посольство РФ в Японии

«Несмотря на совпадение позиций в отношении неприемлемости и нелегитимности односторонних экономических ограничений, ряд стран Центральной Азии тем не менее не хотят брать на себя соответствующие риски, дают понять о готовности следовать западным ограничительным мерам»,— сказал замминистра на центральноазиатской конференции клуба «Валдай» (цитата по ТАСС).

Господин Галузин утверждает, что Россия никому не диктует, какого курса придерживаться, если «это не идет вразрез с взаимными обязательствами, в том числе по ОДКБ, ЕАЭС и СНГ». «Искусственное разрушение связей с Россией способно обернуться более тяжелым ущербом, чем издержки от пресловутых вторичных санкций»,— убежден он.

В мае Bloomberg сообщал, что Евросоюз обсуждает меры против стран, помогающих России обходить санкции. Агентство отмечало, в частности, рост импорта в РФ из Казахстана. Вашингтон предупреждал Астану о рисках санкций из-за помощи Москве. Зампред Нацбанка Казахстана Акылжан Баймагамбетов говорил о проблемах из-за санкций против России. По его словам, ограничения «в какой-то степени негативно отражаются на экономической активности в определенных направлениях». С 1 апреля в Казахстане заработала система мониторинга импортируемых товаров в РФ.

Подробности — в материале «Ъ» «Холодильники меняют маршрут».

Лаура Кеффер