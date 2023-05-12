Зампред нацбанка Казахстана заявил о проблемах из-за санкций против России

Санкции против России создают проблемы для Казахстана, сказал зампред казахстанского Нацбанка Акылжан Баймагамбетов. По его словам, ограничения «в какой-то степени негативно отражаются на экономической активности в определенных направлениях».

Как пояснил господин Баймагамбетов, правительство Казахстана пытается сохранять нейтральную позицию, но Москва остается крупнейшим торговым партнером Астаны. Он уверяет, что власти при этом стараются не допустить, чтобы республику использовали для обхода санкций.

Он отметил, что из-за санкций «структура экспорта Казахстана в Россию где-то поменялась», и уже отмечается сокращение экспорта черных металлов. «Если мы посмотрим на наши объемы экспорта в Россию, то мы видим, что в номинальном исчислении, наоборот, роста нет в годовом исчислении в 2022 году по сравнению с 2021 годом»,— уточнил Акылжан Баймагамбетов (цитата по Orda.kz).

По данным российской Торгово-промышленной палаты, в 2022 году товарооборот между Россией и Казахстаном вырос на $2 млрд, до $26 млрд. Минфин США предупреждал Казахстан о рисках санкций из-за помощи России. С 1 апреля в Казахстане заработала система мониторинга импортируемых товаров в РФ. Ожидается, что из-за ужесточения ввоза товаров из Казахстана стоимость бытовой техники вырастет на 12%.

Подробности — в материале «Ъ» «Холодильники меняют маршрут».

Лаура Кеффер