16,2 доллара за тонну составит ставка пошлины на экспорт российской нефти с 1 июня 2023 года, сообщил вчера Минфин. Это на $1,8 выше действующей майской ставки. Новый размер пошлины определен исходя из средней цены Urals с 15 апреля по 14 мая в $55,97 за баррель (в предыдущий период было $51,15). Средняя цена сорта North Sea Dated (NSD) за этот же период — $79,87 за баррель. Согласно принятому в апреле закону, для снижения потерь бюджета Минфин с июня может считать размер пошлины не из стоимости Urals, а исходя из цены NSD, уменьшенной на фиксированный дисконт. В июне он равен $28 за баррель, далее — $25. Для июня этого, однако, не понадобилось: для бюджета пошлину было выгоднее посчитать по фактической цене Urals.