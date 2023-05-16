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Коммерсантъ FM
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16,2 доллара за тонну составит ставка пошлины на экспорт российской нефти с 1 июня 2023 года, сообщил вчера Минфин. Это на $1,8 выше действующей майской ставки. Новый размер пошлины определен исходя из средней цены Urals с 15 апреля по 14 мая в $55,97 за баррель (в предыдущий период было $51,15). Средняя цена сорта North Sea Dated (NSD) за этот же период — $79,87 за баррель. Согласно принятому в апреле закону, для снижения потерь бюджета Минфин с июня может считать размер пошлины не из стоимости Urals, а исходя из цены NSD, уменьшенной на фиксированный дисконт. В июне он равен $28 за баррель, далее — $25. Для июня этого, однако, не понадобилось: для бюджета пошлину было выгоднее посчитать по фактической цене Urals.

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