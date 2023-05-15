Леонид Пасечник подтвердил ранение врио главы МВД ЛНР при взрыве в Луганске

При взрыве в центре Луганска пострадали семь человек, сообщил в Telegram глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. Один из них — врио глав МВД региона Игорь Корнет, о ранении которого сообщалось ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Четверо мужчин находятся в тяжелом состоянии, среди них парень 17 лет, а также врио Министра внутренних дел по ЛНР Игорь Корнет. За жизни пострадавших борются медики. Профильные ведомства выясняют обстоятельства происшествия»,— сообщил господин Пасечник.

Покушение на врио главы МВД ЛНР Игоря Корнета было совершено в центре Луганска сегодня утром. Источник ТАСС сообщил, что, по предварительным данным, в помещении парикмахерской на улице Демехина взорвали гранату.