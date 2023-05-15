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Коммерсантъ FM
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Теннисист Медведев вышел в четвертый круг «Мастерса» в Риме

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл испанца Бернабе Сапату Миральеса на Открытом чемпионате Италии (Rome Masters) и вышел в четвертый круг турнира. Продолжавшаяся 1 час 53 минуты встреча завершилась со счетом 3:6, 6:1, 6:3. Следующим соперником россиянина станет победитель матча Александр Зверев (Германия)—Джеффри Вольф (США).

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Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Reuters / Guglielmo Mangiapane

Фото: Reuters / Guglielmo Mangiapane

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Даниил Медведев

Фото: Reuters / Guglielmo Mangiapane

Фото: Reuters / Guglielmo Mangiapane

27-летний Медведев занимает третье место в рейтинге ATP, он выиграл 19 турниров под эгидой ассоциации в одиночном разряде. 26-летний Сапата Миральес занимает 38-е место рейтинга.

Призовой фонд мужской части итальянского турнира превышает €7,7 млн.

Мария Федотова

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