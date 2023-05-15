База отдыха в Белгородской области попала под обстрел

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что сегодня, 15 мая, вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели массированный обстрел населенных пунктов приграничного Шебекинского городского округа.

По его словам, незначительные повреждения получила местная база отдыха: в зданиях выбило окна и посекло забор. Пострадавших от обстрела нет, но повреждены линии электропередачи в приграничных селах Безлюдовка и Графовка. Аварийные службы ведут ликвидацию последствий и переподключают абонентов. Подворовый обход продолжается.

Ранее сегодня снаряды упали в другой район — Краснояружский. Там в обстреле пострадали десять домов.

Шебекинский городской округ регулярно подвергается обстрелам. На прошлой неделе из-за падения снарядов погиб человек. На праздничных выходных ранения получили пять местных жителей, а в городских многоэтажках выбило окна в 124 квартирах.

В Белгородской области, как и в других приграничных регионах России, действуют режим желтого уровня террористической опасности и режим среднего уровня реагирования.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж