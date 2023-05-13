Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Графовка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле вооруженными силами Украины (ВСУ) села Графовка в Краснояружском районе. По словам господина Гладкова, пострадавших нет, повреждены десять частных домовладений.

Осколками снарядов выбиты стекла, посечены фасады, крыши и заборы, повреждена одна хозпостройка, сообщил губернатор. В селе также нарушены газо- и электроснабжение, проводится подомовый обход.

Предыдущий раз об обстреле Графовки сообщалось 27 марта.

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Мария Федотова