Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Графовка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле вооруженными силами Украины (ВСУ) села Графовка в Краснояружском районе. По словам господина Гладкова, пострадавших нет, повреждены десять частных домовладений.

Осколками снарядов выбиты стекла, посечены фасады, крыши и заборы, повреждена одна хозпостройка, сообщил губернатор. В селе также нарушены газо- и электроснабжение, проводится подомовый обход.

Предыдущий раз об обстреле Графовки сообщалось 27 марта.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...