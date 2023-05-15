Средняя цена Urals за месяц выросла до $55,97 за баррель

Средняя цена нефти Urals за период с 15 апреля по 14 мая составила $55,97 за баррель ($408,6 за тонну), сообщила пресс-служба Министерства финансов РФ. В тех же числах марта—апреля цена Urals составляла $51,15 за баррель.

Минфин отметил, что цена марки North Sea Dated (европейский эталон) за тот же период составила $79,87. Таким образом, скидка на российскую нефть за этот период составила $23,9 за баррель

По подсчетам министерства, с 1 июня экспортная пошлина на нефть вырастет на $1,8 и составит $16,2 за тонну. На светлые нефтепродукты и масла — на $0,5 (до $4,8 за тонну). Пошлина на экспорт товарного бензина составит $4,8, нафту — $8,9 за тонну.

16 апреля правительство предложило учитывать среднюю цену Brent на мировых рынках (средиземноморском и роттердамском), а также котировки North Sea Dated на рынке Северного моря при расчете экспортной пошлины, ограничив при этом размер дисконта.

О том, как новые ограничения отразятся на стоимости российского сырья — в материале «Ъ FM» «Санкции нацелились на нефть».

Григорий Лейба