В Кремле негативно относятся к новым поставкам британского оружия на Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новые поставки оружия на Украину, которые сегодня, 15 мая, анонсировало правительство Великобритании. По его словам, Кремль относится к ним негативно, однако оно не повлияет на ход военной операции.

«Мы относимся к этому чрезвычайно негативно. Великобритания претендует на то, чтобы выбиться в передовые места среди стран, которые продолжают накачку вооружениями Украины»,— сказал он на брифинге.

Господин Песков добавил, что поставки нового вооружения не смогут оказать «какого-либо существенного и принципиального воздействия на ход СВО». «Безусловно, это ведет к дальнейшему разрушению, это ведет к дальнейшим ответным действиям. То есть для Украины это историю делает гораздо сложнее»,— добавил он.

Сегодня утром, 15 мая, правительство Великобритании сообщило, что передаст Украине «сотни» дронов дальностью 200 км и зенитно-ракетных комплексов. Заявление сделано на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон. На прошлой неделе CNN сообщил, что Великобритания передала Украине несколько крылатых ракет Storm Shadow. Их число не сообщалось.

Что происходит на 446-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко