В приграничных районах Белгородской области отменили линейки в честь последнего звонка

Министр образования Белгородской области Андрей Милехин на оперативном совещании в облправительстве рассказал о формате торжественных мероприятий в честь окончания учебного года. По его словам, в приграничных школах не будут проводиться линейки на последний звонок 23 мая.

Праздничные мероприятия в школах, находящихся не дальше 15 км от границы, решено провести дистанционно в виде классного часа. Очный формат допускается только для выпускников 11-х классов в школах, удаленных от границы больше чем на 15 км. Согласованные места линеек будут проверяться сотрудниками полиции и кинологами, на них будет действовать пропускной режим.

В Белгороде, находящемся в 40 км от границы, очный формат линеек разрешается для выпускников 9-х и 11-х классов, для всех остальных они пройдут дистанционно. Количество школьников на мероприятиях не должно превышать 200 человек. Если детей больше, школы проведут несколько линеек в разное время. В более отдаленных от границы районах Белгородской области праздничные линейки будут проходить для всех учеников с повышенными мерами безопасности. На них смогут присутствовать не более 300 человек.

Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что власти должны сделать все, чтобы спасти жизни и здоровье детей: «Здесь очень важно провести работу на местах. Мы решение принимаем одно, а некоторые руководители школ начинают придумывать странные вещи и пугать родителей». Чиновник поручил провести индивидуальную работу с каждым классом.

В начале апреля власти Белгородской области отменили проведение общеобластного выпускного для школьников. Из-за постоянных обстрелов районов региона со стороны Украины приграничные учебные заведения работают дистанционно. Губернатор Вячеслав Гладков в конце апреля в отчете перед депутатами сообщил, что за год снаряды повредили 57 школ и детских садов. За последнюю неделю в обстрелах были повреждены другие учебные заведения.

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Сергей Толмачев, Воронеж