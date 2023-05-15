Сбербанк открыл первое отделение в Севастополе

В Севастополе сегодня, 15 мая, открыли первое региональное отделение Сбербанка. Это второе отделение банка на Крымском полуострове.

Офис из модульных конструкций расположен рядом с ТЦ «Муссон» на пересечении с улицей Руднева, сообщает ТАСС с церемонии открытия. Рядом также находится парковка.

Первое отделение Сбербанка в Крыму открыли 6 мая, оно расположено в Ялте. Банк возобновил работу на полуострове со 2 марта 2023 года. Согласно его отчетности, за полтора месяца его клиентами стали около 400 местных предпринимателей, малому бизнесу выдали кредиты на сумму 230 млн руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Сбербанк собирает клиентов в Крыму».