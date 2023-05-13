Главные новости за 13 мая. Кубань, Крым, Адыгея

На Курортном проспекте в Сочи 28-летняя девушка за рулем Lamborghini Aventador в пятницу, 12 мая, не справилась с управлением и врезалась в дерево. Спорткар стоит около 13 млн руб.

Специалисты центра «Фобос» сообщили, что май 2023 года в Сочи стал самым холодным за последние 108 лет. Средняя температура воздуха с начала месяца отстает от климатической нормы на 2,4 градуса.

В Краснодаре 59-летняя женщина за рулем Hyundai сбила двух пешеходов, которые переходили дорогу по «зебре». В результате ДТП 90-летняя женщина погибла. Еще одно ДТП произошло на пересечении улиц Гимназической и Красноармейской в Краснодаре. Водитель автобуса сбил насмерть 83-летнюю женщину.

Поиски пропавшего на Subaru бизнесмена из Кропоткина Александра Полищука продолжаются уже третьи сутки. Мужчина пропал 10 мая по дороге в село Песчанокопское Ростовской области.

В Лазаревском районе Сочи реконструкция набережной реки Псезуапсе завершится в ноябре текущего года. Работы ведутся на правом берегу реки, протяженность участка составляет более 1,4 тыс. м. А в сентябре 2024 года в станице Варениковской в Крымском районе планируется открытие новой школы.

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