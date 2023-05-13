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Поиски пропавшего на Subaru бизнесмена из Кропоткина продолжаются третьи сутки

Предприниматель из Кропоткина Александр Полищук пропал 10 мая, его местонахождение до сих пор неизвестно. Об этом сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

Известно, что 29-летний мужчина перестал выходить на связь по дороге в село Песчанокопское Ростовской области. Александр Полищук уехал на машине Subaru Legacy темно-зеленого цвета.

Рост мужчины — 185 сантиметров, плотного телосложения, русые волосы, серо-голубые глаза. Был одет в зеленую олимпийку на молнии, белую футболку, черные брюки, кепку и кроссовки в сетку. Полищук уехал из дома на машине Subaru Legacy темно-зеленого цвета.

В последний раз мужчина связывался с женой 10 мая в 17:00. К поискам подключились волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Тат Гаспарян

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