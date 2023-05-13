Май 2023 года в Сочи стал самым холодным за последние 108 лет

Температура воздуха в мае в Сочи обгоняет график самого холодного в истории наблюдений — май 1915 года, сообщают специалисты центра «Фобос».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Сочи Фото: администрация Сочи

«Средняя температура воздуха с начала месяца отстает от климатической нормы на 2,4 градуса. При этом в Сочи уже выпала половина (49%) от положенных в течение месяца дождей, и шли они семь дней»,— говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в Сочи ожидаются дожди 13 и 14 мая.

Температура воздуха в пятницу достигла отметки в +15 градусов, что ниже дневной климатической нормы на 6 градусов. В воскресенье, 14 мая, температура воздуха составит +15…+17 градусов. С началом новой недели воздух начнет прогреваться более активно, в понедельник прогнозируется +17…+19 градусов, в конце рабочей недели +23…+25°.

Тат Гаспарян

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