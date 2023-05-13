В Краснодаре водитель Hyundai сбила двух пешеходов на зебре, один из них погиб

На улице Дзержинского в Краснодаре 59-летняя женщина за рулем Hyundai сбила двух пешеходов, которые переходили дорогу по «зебре» на зеленый свет. В результате ДТП погибла 90-летняя женщина, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Краснодару.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / shanhai_krasnodar Фото: t.me / shanhai_krasnodar

На пересечении с улицей Покрышкина водитель проехала на красный и сбила пешеходов.

«В результате ДТП 90-летняя женщина от полученных травм скончалась, мужчина доставлен в больницу»,— прокомментировала врио начальника пресс-службы УМВД России по Краснодару Алена Вознюк.

Тат Гаспарян

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