Реконструкцию набережной реки Псезуапсе в Сочи завершат в ноябре

Благоустройство набережной реки Псезуапсе в Лазаревском районе Сочи завершится в ноябре 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Работы ведутся на правом берегу реки, протяженность участка составляет более 1,4 тыс. м. Здесь разместят зоны отдыха, а также детские и спортивные площадки.

Кроме того, на набережной установят 180 объектов парковой мебели, обустроят две парковки. Появятся новые зеленые пространства и велодорожка.

Завершен демонтаж бортовых камней и тротуарной плитки, установлены опоры освещения. Сейчас рабочие прокладывают коммуникации и ливнестоки.

Тат Гаспарян

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