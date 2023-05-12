Белый дом США пообещал помогать Украине даже в случае дефолта

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США даже в случае дефолта сохранят возможность помогать Украине до конца финансового года (до 30 сентября) за счет выделенных Конгрессом средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон Кирби

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Джон Кирби

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

На брифинге господина Кирби спросили, как Соединенные Штаты скорректируют поддержку Украины в случае наступления дефолта. «Что касается поддержки Украины, то она зависит от ассигнований, которые были выделены нам Конгрессом в минувшем году. Мы все еще задействуем эти выделенные средства и ожидаем, что сможем продолжать делать это до конца текущего финансового года»,— пояснил господин Кирби (цитата по «РИА Новости»).

Сейчас государственный долг США составляет $31,4 трлн. Минфин применяет чрезвычайные меры, поскольку лимит заимствований уже достигнут, в противном случае будет объявлен дефолт. Администрация президента США требует от Конгресса повысить потолок госдолга, но против выступают республиканцы, которые контролируют нижнюю палату Конгресса: они не против поднять потолок госдолга, но только при условии сокращения госрасходов.

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