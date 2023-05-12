УЕФА отрицает обсуждение переноса финала Лиги чемпионов из Стамбула

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что не обсуждает перенос финала Лиги чемпионов (ЛЧ) из Стамбула. Сообщение союза в Twitter опубликовал журналист Роб Харрис. О том, что УЕФА опасается возможных беспорядков, связанных с президентскими выборами в Турции, и работает над переносом матча, 11 мая писала Daily Mail.

«Финал Лиги чемпионов УЕФА 2023 года состоится в Стамбуле, как и было запланировано, 10 июня 2023 года. УЕФА не обсуждает обратное с какими-либо политическими институтами, правительствами или национальными футбольными ассоциациями»,— цитирует заявление союза господин Харрис.

В полуфинале текущего розыгрыша ЛЧ играют британский «Манчестер Сити», испанский «Реал Мадрид», а также «Милан» и «Интер» из Италии. Пара финалистов определится к 17 мая. Финальный матч должен пройти 10 июня на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле.

О раскладах в полуфинале Лиги чемпионов — в материале «Ъ FM» «Фаворита определить сложно».