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Коммерсантъ FM
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Daily Mail: финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула в Лиссабон

Финал футбольной Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула в Лиссабон из-за президентских выборов в Турции, сообщает Daily Mail. По ее данным, Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) опасается возможных беспорядков в Стамбуле. В связи с этим он направил неофициальный запрос Португальской футбольной федерации о возможности переноса матча.

Финал еврокубка должен пройти 10 июня на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле. Первый тур президентских выборов в Турции состоится в это воскресенье, 14 мая. Согласно опросам, основным соперником действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана является лидер турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Накануне он обвинил Россию в заговорах и призвал ее «убрать руки от турецкого государства», если она заинтересована в продолжении сотрудничества после выборов.

О ситуации в стране перед выборами — в материале «Ъ» «Турция выберет из двоих».

Лаура Кеффер

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