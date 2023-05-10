«Фаворита определить сложно»

В среду вечером «Интер» встретится с «Миланом» в рамках полуфинала Лиги чемпионов. Накануне «Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью со счетом 1:1. Чего ждать от сегодняшней встречи? И как ее итоги могут повлиять на расклад сил в финале турнира? Об этом спортивны й обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов побеседовал с представителем футбольного клуба «Сахалинец», амбассадором «Лиги ставок» Сергеем Брейном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

— «Реал» показал, что даже с этой командой Пепа Гвардиолы, которую называли непобедимой, нереальной, сумасшедшей, может играть на равных. Но большинство при этом в «Сити» верить не перестало, и после первого матча коэффициент в «Лиге ставок» на то, что «Манчестер» выиграет турнир, снизился до 1,67. И желающих заключить пари на такой исход прибавилось.

— «Реал» может приятно удивить, и он это и сделал, ведь это все-таки Лига чемпионов. Но у «Манчестер Сити» просто бешеная игра, поэтому ждем второй матч. И счет 1:1 на своем поле еще ничего не значит для «Реала».

— Что касается результативности, говорили, что будет два мяча минимум. Сыграли 1:1, то есть в целом осторожная ставка от Сергея Брейна зашла. Но если говорить откровенно, вы ожидали больше забитых мячей?

— Я думал, что будет все-таки 2:0 в пользу «Сити», или какой-то аккуратный счет в три-четыре мяча.

— Эрлинг Холанн не забил, Карим Бензема не забил. Во втором матче в Манчестере доберут то, что не добрали в Мадриде?

— Конечно, на второй матч еще остались силы.

— Коэффициент на выход в финал «Ман Сити» еще ниже, сейчас он опустился до 1,03. Что касается ответной встречи, тут разброс в коэффициентах вообще сумасшедший: 1,61 на «Сити», 5,2 на «Реал» и 4,4 на ничью. Я так понимаю, шансов «Реалу» не оставляем, ни о какой чудесной развязке прошлого года говорить не стоит?

— Берем уверенный проход «Манчестер Сити» и все, и просто наслаждаемся футболом.

— То есть это такая железобетонная ставка. Что касается победы в финале, уже говорим о том, что «Сити» — чемпион, как с «Зенитом» в чемпионате России?

— Да, давайте поверим просто в «Сити» и будем наслаждаться действительно просто просмотром.

— То, что показывает «Сити» — это футбол невероятный, он выглядит машиной. И было такое ощущение, что он «Реал» снесет. Но, тем не менее, не могу не спросить про судейство. Арбитр нарушений не фиксировал, даже когда шипами в голень сзади въезжали, а это вообще-то красная карточка, на попадание в руку в штрафной вообще внимания не обращал, как и на удар в лицо. И даже когда мяч ушел за боковую линию, перед тем как Де Брёйне сравнял счет, тоже на это никто внимания не обратил. Господин Артур Соареш Диаш из Португалии так «давал играть». Как к такому судейству относитесь?

— На самом деле, положительно довольно-таки. Я люблю открытый футбол, когда прям еще и судья дает поиграть, это большой плюс. Да, в некоторых моментах был перебор, когда открытые шипы, когда откровенное пенальти. То есть вопросы возникают, но не грандиозные, это не повод для бурного обсуждения. Пускай играют.

— На мой взгляд, любая игра рукой в штрафной — это пенальти, потому что это футбол, и в футбол играют ногами. На ваш взгляд, разберутся с этой историей в FIFA и UEFA?

— Сколько лет не могут разобраться. Для меня любой контакт с рукой — это пенальти, но многие трактуют по-разному, FIFA по-разному толкует это все.

— Стоит сказать, что в матче «Реал»—«Манчестер Сити» решения арбитра повлияли на исход матча.

— 100%.

— Это значит, что и в ответном матче в Манчестере решение арбитра может повлиять на исход матча в любую сторону. Так что тут даже сумасшедший «Сити» не все может решить. Ваша ставка на игру, которая пройдет в следующую среду? Победа «Сити», гол Холанна, что-то еще?

— Победа «Сити» и просто проход «Сити». Я все-таки за стопроцентный «верняк».

— Перейдем к сегодняшнему матчу. Коэффициент в «Лиге ставок» на то, что в игре «Милан»—«Интер» будет забито два гола или меньше всего 1,58. Что касается фаворита, на мой взгляд, его здесь определить сложно. Но букмекеры считают, что шансов на победу больше у «Интера». Какие у вас ожидания от предстоящей игры?

— В Лиге чемпионов редко бывает жуть, поэтому я думаю, что будет игра от обороны. И с минимальным преимуществом я все-таки верю в «Интер».

— Победа «Интера» в сегодняшнем матче идет за 2,55, «Милана» — за 3,15 на победу, а ничья — за 3,2. При этом «Милан» имеет такую оборону, которую не смог сломать даже «Наполи» с Хвичей Кварацхелией. «Милан» играет в полуфинале, отправив этот прекрасный, удивительный, атакующий «Наполи», которым мы так восхищались, отдыхать и праздновать чемпионство в Серии A. «Интер» забивает, но мне кажется, что в последних 12 матчах «Милан» не пропустил больше одного мяча. Как такую оборону вскрывать? И почему «Интер» такой фаворит?

— Команды же в этом сезоне уже встречались три раза, и, думаю, ключики они точно подберут к обороне «Милана». Поэтому я все-таки уверен в «Интере». Обе команды играют от обороны, у обеих команд очень хорошая защита. Но это все-таки Лига чемпионов, в этом ее прелесть.

— Здесь какие шансы искать у команд, если говорить о ставках? Мне кажется, ставить на победу «Милана» или «Интера» — это просто как пальцем в небо. Если включить немножко математики, чуть-чуть аналитики и посмотреть, то на какие варианты стоит обратить внимание в этом матче?

— Я думаю, что больше одного мяча здесь забито не будет. Поэтому ставка будет именно такая — будет мало забитых мячей, точнее, даже один мяч.

— Я озвучу коэффициент в «Лиге ставок»: на один или меньше голов — 2,7, коэффициент достаточно высокий.

— Отличный.

— У меня тут немножко другая позиция. Я очень не люблю ставки на точный счет, потому что это очень сложно. Но здесь уж слишком мощная оборона у той и другой команды. И вот те, кто верит, что вообще мячей не будет, могут на 0:0 поставить в «Лиге ставок» за 7,4, а на победу «Интера» с точным счетом 1:0 — за 6,6. В эту сторону стоит посмотреть?

— Конечно, я уже сам захожу в приложение и ставлю на точный счет 1:0 в пользу «Интера», все-таки у меня не меняется моя позиция.

— Я посмотрел аналитику, и три самых вероятных расклада — это 0:0 за 7,4, 1:1 за 5,8 и победа «Интера» 1:0 за 6,6. Если поставить на все три результата на точный счет, то ввиду высоких коэффициентов все равно будешь в плюсе.