Польша предложила Германии отказаться от импорта нефти по «Дружбе»

Власти Польши в проекте 11 пакета санкций Евросоюза против России требовали от Германии отказаться от импорта российской нефти по трубопроводу «Дружба». При этом Венгрия, Чехия и Словакия могут продолжать закупки нефти по этому трубопроводу. Об этом сообщил журнал EUobserver со ссылкой на неофициальный документ Еврокомиссии.

«Должно прекратиться временное отступление, предоставленное Германии… для поставок сырой нефти по трубопроводу из России через северный участок нефтепровода «Дружба»,— предлагалось в проекте комиссии.

Предложения в проекте 11 пакета санкций, вероятно, изменят перед окончательным принятием, отмечает EUobserver. Еврокомиссия подготовила их после того, как страны ЕС официально озвучили свои предложение относительно новых санкций в отношении России.

Согласно неофициальному документу, Латвия, Литва и Польша также настаивали на более жестких действиях против российской ядерной, газовой, нефтяной, банковской и алмазной промышленности. По словам источников журнала, Эстония настаивала внимание на том, чтобы сосредоточиться на ужесточении санкций за обход уже введенных ограничений.

Однако, как говорится в документе, Еврокомиссия не собирается запрещать всемирному алмазному центру в бельгийском Антверпене покупать российские алмазы на сумму €1,5 млрд ежегодно.

В 11-м пакете санкций власти Евросоюза обещали в основном сосредоточиться на закрытии возможностей для обхода уже принятых ограничений. По данным Bloomberg, в связи с этим страны Евросоюза обсуждают введение санкций в отношении стран, которые помогают России обходить ограничения. Как говорили в МИД Польши, новый пакет санкций должны принять не раньше второй половины мая.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Транзит закладывают в 11-й пакет».

Анастасия Ларина