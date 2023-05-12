Сочи вошел в тройку самых популярных туристических городов России

Жители России в майские праздники чаще всего выбирали для отдыха Москву, Санкт-Петербург и Сочи, сообщает онлайн-сервис OneTwoTrip.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Как показали данные бронирования на онлайн-сервисе за период с 28 апреля по 14 мая, каждый пятый турист в майские праздники отправился на отдых в Москву. В столице россияне чаще всего выбирали отели категории четыре звезды. На втором месте оказался Санкт-Петербург, его выбрали 16,8% туристов. В городе на Неве путешественники бронировали апартаменты, хостелы и гостевые дома.

Третьим по популярности в начале мая стал Сочи. Его предпочли 6,6% пользователей онлайн-сервиса. Для отдыха в городе-курорте чаще всего бронировали отели категории три звезды.

В Краснодарском крае в период майских праздников отдохнули 700 тыс. туристов. Из них 500 тыс. отдыхали в гостиницах и отелях, еще 200 тыс. предпочли посетить регион одним днем. Самыми востребованными направлениями стали Сочи, Анапа и Геленджик.

Андрей Пугачев

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