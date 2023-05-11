В майские праздники Кубань посетили 700 тысяч туристов

В Краснодарском крае в период майских праздников отдохнули 700 тыс. туристов. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Из них 500 тыс. — отдыхали в гостиницах и других средствах размещения, еще 200 тыс. предпочли посетить наш край одним днем. Самыми востребованными направлениями стали Сочи, Анапа и Геленджик»,— отметил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Также среди популярных направлений были названы предгорные зоны — Апшеронский, Лабинский и Мостовский районы. Гостиницы и средства размещения Черноморского побережья в период майских выходных были заполнены в среднем на 80%. В горно-предгорных районах показатель достиг 50%.

Всего с начала 2023 года Краснодарский край посетили около 3 млн туристов, из которых 1,5 млн человек побывали в Сочи, еще по 300 тыс. — в Геленджике и Анапе.

Анастасия Донскова

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