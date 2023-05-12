СМИ: Зеленский может в мае посетить Рим

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни может совершить визит в Рим, сообщает канал Rainews24. По его данным, господин Зеленский встретится с итальянским премьером Джорджей Мелони. Предполагается, что украинский президент может прибыть в Италию из Германии, которую он посетит в выходные 13–14 мая, но пока это не подтверждено.

По данным телеканала, Владимира Зеленского также может принять в Ватикане папа Римский Франциск. Эту же информацию приводит и итальянское агентство ANSA. Оно передает, что встреча господина Зеленского и госпожи Мелони может пройти в следующее воскресенье, 21 мая.

В конце апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль совершил визит в Рим, где провел встречи с президентом Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони. В том же месяце папа римский Франциск заявил, что на Украине проходит непубличная мирная миссия, но не привел ее подробностей. Ни Украина, ни Россия ничего об этой миссии не знают.

Лаура Кеффер