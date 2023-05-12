СМИ: Зеленский может в мае посетить Рим

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни может совершить визит в Рим, сообщает канал Rainews24. По его данным, господин Зеленский встретится с итальянским премьером Джорджей Мелони. Предполагается, что украинский президент может прибыть в Италию из Германии, которую он посетит в выходные 13–14 мая, но пока это не подтверждено.
По данным телеканала, Владимира Зеленского также может принять в Ватикане папа Римский Франциск. Эту же информацию приводит и итальянское агентство ANSA. Оно передает, что встреча господина Зеленского и госпожи Мелони может пройти в следующее воскресенье, 21 мая.
В конце апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль совершил визит в Рим, где провел встречи с президентом Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони. В том же месяце папа римский Франциск заявил, что на Украине проходит непубличная мирная миссия, но не привел ее подробностей. Ни Украина, ни Россия ничего об этой миссии не знают.