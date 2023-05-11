Глава «Энергоатома» Котин заявил, что ВСУ не будут атаковать Запорожскую АЭС в ходе контрнаступления

Вооруженные силы Украины в рамках контрнаступления не станут атаковать Запорожскую атомную электростанцию и постараются получить контроль над ней без применения силы, заявил руководитель украинской компании «Энергоатом» (в ее ведении находятся все атомные объекты на территории страны) Петр Котин. По его словам, для этого ВСУ необходимо будет получить контроль над городом Мелитополь — административной столицей подконтрольной России части Запорожской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Котин

Фото: Енергоатом / youtube.com Петр Котин

Фото: Енергоатом / youtube.com

«Они обязаны сохранить цельность станции, даже если она захвачена россиянами. Это понимают абсолютно все наши военные»,— подчеркнул господин Котин в интервью CNN.

По его мнению, Украина может вернуть контроль над Запорожской АЭС без применения военной силы. Для этого ВСУ необходимо будет перекрыть линии снабжения объекта. По мнению главы «Энергоатома», для достижения этой цели украинским военным необходимо выбить российских военных из города Мелитополь, который в настоящее время является административной столицей подконтрольной РФ части Запорожской области.

«Нужно просто перерезать связь между Запорожской АЭС и Крымом. Что нужно сделать, так это просто снова взять Мелитополь… Российские военные будут окружены украинскими войсками, и единственная дорога, ведущая в Крым, будет захвачена нами. Это означает, что у них будет только два варианта: либо сдаться, либо просто уйти оттуда»,— добавил господин Котин.

5 мая врио главы Запорожской области Евгений Балицкий объявил об эвакуации жителей 18 населенных пунктов. В этот перечень попал и город Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС. При этом в российской госкорпорации «Росатом» пояснили, что персонал атомной станции эвакуировать пока не планируется. Глава украинского «Энергоатома» отмечает, что, по его данным, вероятность эвакуации работников АЭС высока, однако для нормального функционирования станции необходимо как минимум пять ротационных смен. Ситуацию на станции Петр Котин охарактеризовал как «критическую», но назвал вероятность какой-либо катастрофы незначительной: по его словам, сотрудники «Росатома» понимают все возможные риски, в отличие от российских военных.

6 мая сообщалось, что по решению местных властей и «Росатома» все блоки ЗАЭС были остановлены и в настоящее время не функционируют. По словам господина Балицкого, работа энергоблоков ЗАЭС «приостанавливается из-за непредсказуемости действий украинской стороны».

Запорожская АЭС перешла под контроль России в марте прошлого года после начала военной операции на Украине. В октябре 2022 года по решению президента Владимира Путина атомная станция перешла под российскую юрисдикцию.

Что происходит на 442-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов