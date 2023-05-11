Власти Индонезии сделали обязательными местные водительские права для аренды мотоциклов на Бали

Для аренды мотоциклов на Бали у иностранных туристов должны быть местные водительские права (SIM). Об этом сообщил глава транспортной службы индонезийского острова-провинции Бали Самси Гунарта.

«Иностранцам все еще разрешается водить транспортные средства, такие как скутеры и мотоциклы, однако они должны иметь соответствующие водительские права. Это обязательно. Если они будут за рулем, не имея SIM, их ждут дисциплинарные меры»,— сказал он (цитата по агентству ANTARA).

Он не сообщил, когда новые правила вступят в силу и не уточнил детали прохождения экзаменов для иностранцев. По его словам, некоторые туристы берут мотоциклы в аренду без умения управлять ими.

В марте губернатор Бали Ваян Костер анонсировал введение запрета на аренду мотоциклов и скутеров для иностранных туристов. Они смогут арендовать только те виды транспорта, которые будут подготовлены местными туристическими сервисами и которые соответствуют стандартам, «обеспечивающим качественный и достойный туризм». Официально запрет пока не ввели. Господин Костер пояснял, что запрет решили ввести из-за частых аварий с мотоциклами на острове.

На этой неделе Ваян Костер также сообщал о подготовке системы квот для иностранных туристов в ответ на рост нарушения правил пребывания на острове с их стороны. По его словам, в большинстве случаев такие туристы приезжают из России.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Туристы утомили Бали».

Олеся Павленко