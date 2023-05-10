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Коммерсантъ FM
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Инфляция в США в апреле замедлилась до 4,9%

Инфляция в США в апреле составила 4,9% в годовом выражении. Это самый низкий показатель с апреля 2021 года. Такие данные сегодня, 10 мая, представило Министерство труда США. Таким образом, инфляция в США замедляется десятый месяц подряд: в марте она составила 5%, а пиковые ее показатели (9,1%) пришлись на июнь прошлого года.

Прежде всего, в апреле существенно снизились цены на энергоносители — на 5,1% в годовом выражении. В то же время рост цен на некоторые категории товаров и услуг оставался значительным. Так, цены на транспорт увеличились на 11%, на еду вне дома — на 8,6%, на продукты питания — на 7,1%.

«Сегодняшние данные подтверждают, что кампания ФРС по сдерживанию инфляции (путем повышения ключевой ставки.— “Ъ”) работает, хотя и медленнее, чем хотелось бы. Но для финансовых рынков… сегодняшние показатели по инфляции исключительно позитивны»,— прокомментировала эти данные директор по глобальной стратегии брокерской компании LPL Financial Куинси Кросби.

О том, будет ли и дальше расти ключевая ставка в США, читайте в материале «ФРС пощупала потолок».

Яна Рождественская

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