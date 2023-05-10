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Коммерсантъ FM
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ГУР Украины отрицает планы атаковать Москву 9 мая

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Киев не планировал атаковать Москву 9 мая. По его словам, если бы Украина действительно что-то хотела сделать, то «этот эффект увидели бы».

Андрей Юсов

Андрей Юсов

Фото: Zalina Besslow / Wikipedia

Андрей Юсов

Фото: Zalina Besslow / Wikipedia

«Я думаю, что если бы 9 мая Украина что-то хотела сделать в Москве, то мы бы этот эффект, безусловно, увидели. Не один раз были заявления публичных лиц и военно-политического руководства, что наша цель — военные объекты. То, что касается пропагандистских мероприятий,— малоинтересно»,— сказал господин Юсов в эфире национального телемарафона (цитата по «Интерфакс—Украина»).

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что праздничные мероприятия по случаю 9 Мая в России прошли без происшествий. В общей сложности, по ее словам, в стране состоялось свыше 14 тыс. военных парадов, митингов, концертов и памятных церемоний.

В преддверии праздничных мероприятий в честь Дня Победы в Москве усилили меры безопасности. В 40 российских регионах ввели запрет на полеты беспилотников. Усилить меры безопасности решили в том числе после того, как в ночь на 3 мая кремлевскую резиденцию Владимира Путина в Москве пытались атаковать беспилотниками. Кремль обвинил в атаке Украину. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев к инциденту непричастен.

Фотогалерея

Как в России отметили 9 Мая

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Казаки Кубанского казачьего войска на параде в Москве

Казаки Кубанского казачьего войска на параде в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Участники готовятся к параду на Красной площади

Участники готовятся к параду на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Гости и ветераны на зрительской трибуне на параде

Гости и ветераны на зрительской трибуне на параде

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Сотрудники ФСО на крыше здания во время парада

Сотрудники ФСО на крыше здания во время парада

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Министр финансов России Антон Силуанов и руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова перед началом парада

Министр финансов России Антон Силуанов и руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова перед началом парада

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев (слева) и мэр Москвы Сергей Собянин на параде

Полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев (слева) и мэр Москвы Сергей Собянин на параде

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр обороны России Сергей Шойгу на параде

Министр обороны России Сергей Шойгу на параде

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Парад начался с выноса на Красную площадь флага России и Знамени Победы

Парад начался с выноса на Красную площадь флага России и Знамени Победы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

По Красной площади прошли 30 пеших парадных расчетов из более чем восьми тысяч военнослужащих

По Красной площади прошли 30 пеших парадных расчетов из более чем восьми тысяч военнослужащих

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В параде на Красной площади также приняли участие 530 бойцов СВО

В параде на Красной площади также приняли участие 530 бойцов СВО

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев (справа) перед началом парада

Заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев (справа) перед началом парада

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко на параде

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко на параде

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Секретарь совета безопасности России Николай Патрушев (в центре) и председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин (справа) на зрительской трибуне на параде

Секретарь совета безопасности России Николай Патрушев (в центре) и председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин (справа) на зрительской трибуне на параде

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Танк Т-34 под боевым знаменем 1-й танковой армии открыл церемонию прохождения военной техники. В параде также впервые участвовали новейшие бронемашины «Ахмат» и «Спартак»

Танк Т-34 под боевым знаменем 1-й танковой армии открыл церемонию прохождения военной техники. В параде также впервые участвовали новейшие бронемашины «Ахмат» и «Спартак»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев на параде

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев на параде

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков перед началом парада

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков перед началом парада

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Воздушная часть парада была отменена

Воздушная часть парада была отменена

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Военнослужащий разминается перед началом парада

Военнослужащий разминается перед началом парада

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сотрудник ФСО на Кремлевской стене во время парада

Сотрудник ФСО на Кремлевской стене во время парада

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев перед началом парада

Слева направо: президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев перед началом парада

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Всего в параде на Красной площади приняли участие свыше десяти тысяч человек и свыше 120 единиц вооружения и военной техники

Всего в параде на Красной площади приняли участие свыше десяти тысяч человек и свыше 120 единиц вооружения и военной техники

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Военная техника на параде

Военная техника на параде

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на параде

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на параде

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев

Слева направо: полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Среди военной техники, проехавшей по Красной площади были пусковые установки стратегического ракетного комплекса «Ярс», системы ПВО С-400 «Триумф», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М»

Среди военной техники, проехавшей по Красной площади были пусковые установки стратегического ракетного комплекса «Ярс», системы ПВО С-400 «Триумф», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Пеший парадный расчет в Екатеринбурге

Пеший парадный расчет в Екатеринбурге

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Прохождение военной техники на параде в Екатеринбурге

Прохождение военной техники на параде в Екатеринбурге

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Парад Победы в Екатеринбурге

Парад Победы в Екатеринбурге

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Военная техника на параде победы в Челябинске

Военная техника на параде победы в Челябинске

Фото: Олег Кормильцев

Военнослужащие на параде в Новосибирске

Военнослужащие на параде в Новосибирске

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Прохождение военное техники на параде в Новосибирске

Прохождение военное техники на параде в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Военная техника в Новосибирске на параде

Военная техника в Новосибирске на параде

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Военнослужащие на параде в Новосибирске

Военнослужащие на параде в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Военнослужащий с оружием против беспилотников на параде в Новосибирске

Военнослужащий с оружием против беспилотников на параде в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Военнослужащие на параде в Санкт-Петербурге

Военнослужащие на параде в Санкт-Петербурге

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Парад Победы в Санкт-Петербурге

Парад Победы в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова  /  купить фото

Прохождение военной техники на параде в Санкт-Петербурге

Прохождение военной техники на параде в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Представление на параде Победы в Санкт-Петербурге

Представление на параде Победы в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Военнослужащие на параде в Санкт-Петербурге

Военнослужащие на параде в Санкт-Петербурге

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Парад Победы в Санкт-Петербурге

Парад Победы в Санкт-Петербурге

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Проезд военной техники на параде в Санкт-Петербурге

Проезд военной техники на параде в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Репетиция военного парада на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Репетиция военного парада на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина  /  купить фото

Военная техника на параде в Санкт-Петербурге

Военная техника на параде в Санкт-Петербурге

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Зритель парада в Санкт-Петербурге

Зритель парада в Санкт-Петербурге

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Праздничный концерт-поздравление в честь ветерана

Праздничный концерт-поздравление в честь ветерана

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Парад Победы в Перми

Парад Победы в Перми

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Представление на параде в Перми

Представление на параде в Перми

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Зрители парада в Перми

Зрители парада в Перми

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Парад победы в Калининграде

Парад победы в Калининграде

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Зрители парада в Калининграде

Зрители парада в Калининграде

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Военная техника на параде в Калининграде

Военная техника на параде в Калининграде

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Парад победы в Нижнем Новгороде

Парад победы в Нижнем Новгороде

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Зрители парада победы в Нижнем Новгороде

Зрители парада победы в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Военнослужащие на параде Победы в Нижнем Новгороде

Военнослужащие на параде Победы в Нижнем Новгороде

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Парад Победы в Ростове-на-Дону

Парад Победы в Ростове-на-Дону

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Пеший расчет на параде в Ростове-на-Дону

Пеший расчет на параде в Ростове-на-Дону

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Военнослужащие на параде в Казани

Военнослужащие на параде в Казани

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Военная техника на параде в Казани

Военная техника на параде в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артем Дергунов  /  купить фото

Парад Победы в Казани

Парад Победы в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артем Дергунов  /  купить фото

Праздничный автопробег в Воронеже

Праздничный автопробег в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Празднование Дня Победы в Москве

Празднование Дня Победы в Москве

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Народные гуляния в Парке Горького

Народные гуляния в Парке Горького

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

День Победы в парке Москвы

День Победы в парке Москвы

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Празднование Дня Победы в парке «Ходынское поле»

Празднование Дня Победы в парке «Ходынское поле»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Военный парад во Владивостоке

Военный парад во Владивостоке

Фото: Коммерсантъ / Артём Соколов  /  купить фото

Военный парад во Владивостоке

Военный парад во Владивостоке

Фото: Коммерсантъ / Артём Соколов  /  купить фото

Военный парад во Владивостоке

Военный парад во Владивостоке

Фото: Коммерсантъ / Артём Соколов  /  купить фото

Торжественные мероприятия в Азове, посвященные годовщине Победы

Торжественные мероприятия в Азове, посвященные годовщине Победы

Фото: Коммерсантъ / Никита Юдин  /  купить фото

Салют в небе над Москвой

Салют в небе над Москвой

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Салют в небе над Москвой

Салют в небе над Москвой

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Салют в небе над Москвой

Салют в небе над Москвой

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

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Казаки Кубанского казачьего войска на параде в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Участники готовятся к параду на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Гости и ветераны на зрительской трибуне на параде

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Сотрудники ФСО на крыше здания во время парада

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Министр финансов России Антон Силуанов и руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова перед началом парада

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев (слева) и мэр Москвы Сергей Собянин на параде

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр обороны России Сергей Шойгу на параде

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Парад начался с выноса на Красную площадь флага России и Знамени Победы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

По Красной площади прошли 30 пеших парадных расчетов из более чем восьми тысяч военнослужащих

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В параде на Красной площади также приняли участие 530 бойцов СВО

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев (справа) перед началом парада

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко на параде

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Секретарь совета безопасности России Николай Патрушев (в центре) и председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин (справа) на зрительской трибуне на параде

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Танк Т-34 под боевым знаменем 1-й танковой армии открыл церемонию прохождения военной техники. В параде также впервые участвовали новейшие бронемашины «Ахмат» и «Спартак»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев на параде

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков перед началом парада

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Воздушная часть парада была отменена

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Военнослужащий разминается перед началом парада

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сотрудник ФСО на Кремлевской стене во время парада

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев перед началом парада

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Всего в параде на Красной площади приняли участие свыше десяти тысяч человек и свыше 120 единиц вооружения и военной техники

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Военная техника на параде

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на параде

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Среди военной техники, проехавшей по Красной площади были пусковые установки стратегического ракетного комплекса «Ярс», системы ПВО С-400 «Триумф», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Пеший парадный расчет в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Прохождение военной техники на параде в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Парад Победы в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Военная техника на параде победы в Челябинске

Фото: Олег Кормильцев

Военнослужащие на параде в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Прохождение военное техники на параде в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Военная техника в Новосибирске на параде

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Военнослужащие на параде в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Военнослужащий с оружием против беспилотников на параде в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Военнослужащие на параде в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Парад Победы в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова  /  купить фото

Прохождение военной техники на параде в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Представление на параде Победы в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Военнослужащие на параде в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова  /  купить фото

Парад Победы в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Проезд военной техники на параде в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Репетиция военного парада на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина  /  купить фото

Военная техника на параде в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Зритель парада в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

Праздничный концерт-поздравление в честь ветерана

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Парад Победы в Перми

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг  /  купить фото

Представление на параде в Перми

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг  /  купить фото

Зрители парада в Перми

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг  /  купить фото

Парад победы в Калининграде

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Зрители парада в Калининграде

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Военная техника на параде в Калининграде

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Парад победы в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Зрители парада победы в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Военнослужащие на параде Победы в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Парад Победы в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Пеший расчет на параде в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Военнослужащие на параде в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артем Дергунов  /  купить фото

Военная техника на параде в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артем Дергунов  /  купить фото

Парад Победы в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артем Дергунов  /  купить фото

Праздничный автопробег в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Празднование Дня Победы в Москве

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Народные гуляния в Парке Горького

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

День Победы в парке Москвы

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Празднование Дня Победы в парке «Ходынское поле»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Военный парад во Владивостоке

Фото: Коммерсантъ / Артём Соколов  /  купить фото

Военный парад во Владивостоке

Фото: Коммерсантъ / Артём Соколов  /  купить фото

Военный парад во Владивостоке

Фото: Коммерсантъ / Артём Соколов  /  купить фото

Торжественные мероприятия в Азове, посвященные годовщине Победы

Фото: Коммерсантъ / Никита Юдин  /  купить фото

Салют в небе над Москвой

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Салют в небе над Москвой

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Салют в небе над Москвой

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

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