ГУР Украины отрицает планы атаковать Москву 9 мая

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Киев не планировал атаковать Москву 9 мая. По его словам, если бы Украина действительно что-то хотела сделать, то «этот эффект увидели бы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Юсов

Фото: Zalina Besslow / Wikipedia Андрей Юсов

Фото: Zalina Besslow / Wikipedia

«Я думаю, что если бы 9 мая Украина что-то хотела сделать в Москве, то мы бы этот эффект, безусловно, увидели. Не один раз были заявления публичных лиц и военно-политического руководства, что наша цель — военные объекты. То, что касается пропагандистских мероприятий,— малоинтересно»,— сказал господин Юсов в эфире национального телемарафона (цитата по «Интерфакс—Украина»).

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что праздничные мероприятия по случаю 9 Мая в России прошли без происшествий. В общей сложности, по ее словам, в стране состоялось свыше 14 тыс. военных парадов, митингов, концертов и памятных церемоний.

В преддверии праздничных мероприятий в честь Дня Победы в Москве усилили меры безопасности. В 40 российских регионах ввели запрет на полеты беспилотников. Усилить меры безопасности решили в том числе после того, как в ночь на 3 мая кремлевскую резиденцию Владимира Путина в Москве пытались атаковать беспилотниками. Кремль обвинил в атаке Украину. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев к инциденту непричастен.