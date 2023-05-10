МВД: мероприятия в честь Дня Победы в России прошли без происшествий

В России 9 Мая было организовано более 14 тыс. военных парадов, митингов, концертов и памятных церемоний. Никаких инцидентов зафиксировано не было, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, в обеспечении общественного порядка по всей стране было задействовано около 242 тыс. сотрудников органов внутренних дел, служащих Росгвардии, частных охранников и представителей общественных формирований.

Меры безопасности усилили в том числе после того, как ночью 3 мая кремлевскую резиденцию Владимира Путина в Москве пытались атаковать беспилотниками. Кремль обвинил в атаке Украину. Никто не пострадал, господин Путин в это время был в резиденции в Ново-Огарево. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Киев к инциденту непричастен. В 40 российских регионах ввели запрет на полеты беспилотников.

Подробности — в материале «Ъ» «Бесполетные беспилотники».