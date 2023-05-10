Главы МИД России, Турции и Ирана подтвердили приверженность суверенитету Сирии

В Москве прошла встреча глав МИД России Сергея Лаврова, Сирии — Фейсала Микдада, Турции — Мевлюта Чавушоглу и Ирана — Хосейна Амира Абдоллахиана. На встрече они подтвердили приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии, а также борьбе с терроризмом. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.

Во время встречи главы МИДов обсудили вопросы восстановления отношений Сирии и Турции «в предметном и откровенном ключе». В ходе разговора они также подчеркнули востребованность наращивания международной помощи Сирии, в том числе в интересах возвращения сирийских беженцев в страну.

По итогам переговоров заместителям министров иностранных дел вместе с минобороны и спецслужбами четырех стран поручили подготовить «дорожную карту» по продвижению турецко-сирийских отношений. Стороны также договорились о продолжении переговоров в четырехстороннем формате.

Турция с начала вооруженного конфликта в Сирии в 2011 году поддержала сирийскую оппозицию. В 2012 году Анкара и Дамаск разорвали официальные отношения. В последние годы стороны восстановили контакты на уровне разведок.

В конце апреля в Москве прошли переговоры между главами оборонных ведомств России Сергеем Шойгу, Турции — Хулуси Акаром, Сирии — Али Махмудом Аббасом и Ирана — Мохаммадом Резой. На встрече обсуждали ситуацию в Сирии и нормализацию сирийско-турецких отношений. Сирийская САНА со со ссылкой на Минобороны Сирии сообщала, что министры также говорили о выводе турецких войск с территории страны.

Подробнее — в материале «Ъ» «Решают на четверых».

Олеся Павленко