Топ-менеджер Домостроительного комбината Дмитрий Гладких стал вице-мэром Воронежа по градостроительству

С 10 мая к исполнению обязанностей вице-мэра Воронежа по градостроительству приступает Дмитрий Гладких. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Вадим Кстенин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба

По его словам, стаж работы нового заместителя в строительной отрасли превышает 20 лет. «В основном это инженерные и руководящие должности, связанные с контролем капитального строительства», — уточнил господин Кстенин.

Дмитрий Гладких в 1995 году окончил Воронежскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «Промышленное и гражданское строительство». До назначения в мэрию работал заместителем гендиректора по капитальному строительству в крупнейшем застройщике региона Домостроительном комбинате (ДСК, основатель — сенатор Сергей Лукин).

Вадим Кстенин напомнил, что сейчас мэрия реализует «множество масштабных проектов» в благоустройстве и возведении объектов социальной и инженерной инфраструктур: «Их успешное завершение — приоритетная задача, которую я ставлю перед строительным блоком муниципалитета. Следующая — подготовка к новым проектам, которых в ближайшие годы будет немало. Одних только школ в проектировании с последующим строительством или реконструкцией у нас уже три». По мнению мэра, профильное образование и практический опыт Дмитрия Гладких «помогут ему профессионально выполнять поставленные мною задачи».

На посту вице-мэра по градостроительству господин Гладких сменил ушедшего по собственному желанию Александра Головацкого. В конце апреля в мэрии также появился новый глава управления строительной политики — на место уволившегося Игоря Добрынина пришел Евгений Шишкин.

Ранее еще один топ-менеджер ДСК, заместитель гендиректора по развитию, Сергей Крючков был в числе соперников Вадима Кстенина за пост мэра Воронежа. В финальный этап конкурса господин Крючков не вышел, набрав 256 баллов и заняв четвертое место среди шести кандидатов.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Умэренная конкуренция».

Александр Прытков

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