Управление строительной политики Воронежа возглавил Евгений Шишкин

Исполняющим обязанности руководителя управления строительной политики Воронежа назначен Евгений Шишкин. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр Вадим Кстенин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На этом посту Евгений Шишкин сменил Игоря Добрынина, который в середине апреля написал заявление об увольнении по собственному желанию и таким образом проработал в должности менее года. До назначения господин Шишкин два года возглавлял специализированное муниципальное учреждение «Дирекция единого заказчика капитального строительства», а ранее три года трудился замдиректора по капитальному строительству «Городской дирекции единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства», рассказал Вадим Кстенин.

По словам мэра, тратить время на вникание в процессы новому руководителю не понадобится: «Он уже глубоко погружен в ход возведения всех крупных объектов социальной и инженерной инфраструктуры, которые мы создаем при поддержке правительства области и в рамках национальных проектов "Образование" и "Жилье и городская среда"». Уже «с сегодняшнего дня в постоянном режиме» Евгению Шишкину поставлена задача «фактически жить на наших стройках, внимательно следить за темпами и качеством работы подрядчиков». «Опыта и знаний должно хватить, поскольку Евгений Валерьевич имеет профильное образование и много лет работал в разных строительных организациях на важнейших, с моей точки зрения, инженерных и производственных должностях», — добавил Вадим Кстенин.

Глава города также рассказал о намерении в ближайшие две недели полностью закрыть все имеющиеся вакансии руководителей в муниципальном градостроительном блоке. В феврале пост профильного вице-мэра покинул по собственному желанию Александр Головацкий.

О том, за что судят бывшего строительного заместителя Юрия Бавыкина, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Жадность депутатская"».

Александр Прытков

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